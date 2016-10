Bach in Arheilgen

Am Sonntag, 30. Oktober 2016, um 19 Uhr, wird die Konzertreihe „Bach_kontrapunkt“ in der Auferstehungskirche Darmstadt-Arheilgen fortgesetzt. Die preisgekrönte Frankfurter Violinistin Swantje Hoffmann wird mit der Partita Nr. 2 in d-moll (BWV 1004) von J. S. Bach eines der bedeutendsten Werke für Solovioline spielen. Burkhard Engelke wird Cembalo-Kompositionen von Buxtehude, Froberger, Pachelbel und Reincken zu Gehör bringen, die den jungen Bach beeinflusst haben. Der Eintritt zu diesem Konzert beträgt 10 Euro. Die Abendkasse ist ab 18 Uhr geöffnet.

