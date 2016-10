Jubiläumsfeier: 25 Jahre Kompostierungsanlage Darmstadt

Die Kompostierungsanlage des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) in Darmstadt feiert ihr 25-jähriges Bestehen am Samstag (15.10.16) von 10 bis 15 Uhr auf dem Anlagengelände, Eckhardwiesenstraße 25.

Stadtkämmerer André Schellenberg: „Qualität aus der Region und für die Region. Das bietet seit nunmehr einem Vierteljahrhundert die Kompostierungsanlage in Kranichstein durch die Herstellung von gütegesichertem Qualitätskompost, hochwertigen Blumen-, Pflanz- und Garten-Erden aus Bioabfällen für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Aus diesem Grund wollen wir die 1991 in Betrieb genommene Einrichtung, damals in Deutschland eine der ersten ihrer Art, zu ihrem 25. Jahrestag mit einem öffentlichen Jubiläumsfest feiern.“

Vor Ort werden am Aktionstag Infotafeln zur historischen Entwicklung der Kompostierungsanlage aufgestellt sein, an Ständen können sich die Besucherinnen und Besucher über die Entstehung und Verwendungsmöglichkeiten der dort angebotenen Erzeugnisse informieren, Mitarbeiter bieten Führungen über das Betriebsgelände an und für die Kinder gibt es Spielmöglichkeiten und Halloween-Basteln sowie weitere Mitmach-Aktionen wie ein Quiz und ein Glücksrad.

Aufgrund begrenzter Parkmöglichkeiten an der Kompostieranlage wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen: Linie 5 ab Luisenplatz bis Haltestelle Darmstadt-Kranichstein Bahnhof, anschließend 300 Meter Fußweg zur Anlage. Wegen der Feier sind am Freitag (14.) und am Samstag (15.) keine Anlieferungen von Grünschnitt und organischen Abfällen auf der Anlage möglich.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt