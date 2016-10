Europa landet auf dem Mars, Darmstadt ist dabei!

Am 19. Oktober 2016 um 18:20 h mitteleuropäischer Sommerzeit wird es soweit sein: Alle Augen werden auf den Hauptkontrollraum des Europäischen Raumfahrtkontrollzentrums ESOC gerichtet sein. Die erste Raumsonde des Zwillingsgespanns ExoMars wird am Mars gekommen sein und die Landekapsel „Schiaparelli“ wird ihren turbulenten Flug durch die Marsatmosphäre beendet haben. In diesen Minuten werden alle gespannt auf die Funksignale der Sonde, welche die erste erfolgreiche Landung Europas auf dem Nachbarplaneten bestätigen. Nach der erfolgreichen Landung von Schiaparelli und systematischen Messungen der Raumsonde aus dem Marsorbit wird dann 2020 das zweite Element der Zwillingsmission auf dem Mars sensationelle Untersuchungen unternehmen: Ein Rover soll dann erstmals Proben aus der Tiefe des Marsbodens entnehmen und vor Ort analysieren.

ExoMars sucht nach Spuren von Leben auf dem Mars, welche man ausschließlich unterhalb der Marsoberfläche erwartet. Die Mission soll ein weiteres Mosaiksteinchen liefern für die Beantwortung einer der großen Frage der Menscheit: Wo kommt das Leben her? Ist es nur auf der Erde entstanden? Welche Bedeutung hat der Mars im Hinblick auf die Entstehung und Verbreitung des Lebens in unserem Sonnensystem?

Am 19. Oktober 2016 findet nun der Auftakt zu der spektakulären Mission mit der Landung des Schiaparelli‐ Moduls auf dem Mars statt. Gesteuert wird die Raumfahrtmission vom Raumfahrtkontrollzentrum der Europäischen Weltraumagentur ESA (ESA/ESOC) in Darmstadt.

Im Rahmen der Kooperation zwischen der TU Darmstadt und des ESOC findet in der Maschinenhalle der Universität (S1|05, 122) eine Informationsveranstaltung parallel zu der entsprechenden Veranstaltung am ESOC in Darmstadt statt. Besucher an der TU können den Fortschritt der Mission in Live‐Schaltungen aus dem Kontrollraum des ESOC mitverfolgen, und Experten der ESA informieren per Videoschaltung über die wissenschaftlichen und technischen Hintergründe der äußerst anspruchsvollen Mission. Den Rahmen der Veranstaltung bildet jedoch ein spezifisches Informationprogramm speziell für Angehörige der Universität (Studierende, Wissenschaftler, Professoren). Experten der ESA führen ein in Aufgaben und Tätigkeiten der ESA und des ESOC in Darmstadt und informieren über MöRahmenglichkeiten für Studierende und TU‐Absolventen für Ausbildung und Beruf bei der ESA. Weiterhin berichten Studierende selbst über Ihre Erfahrungen bei studentischen/akademischen Arbeiten mit ESA und schliesslich werden „Cool Topics“, interessante technisch/wissenschaftliche Themen aus dem Kooperationsbereich ESA/TU vorgestellt.

Das Angebot richtet sich an alle Angehörigen der TU Darmstadt, aber auch an externe Gäste.

Zeit: 19. Oktober 2016, 15:00 – 20:00 h

Ort: TU Darmstadt, S1|05, Saal 122, Georg‐Wickop Saal, Magdalenenstraße 12

Quelle: TU Darmstadt