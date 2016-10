BUND Darmstadt – Radeln von der Aumühle zum Oberfeld

In Sichtweite des Ruthsenbaches radeln wir vom Regenrückhaltebecken Aumühle durch den Ortskern von Arheilgen, an der Seewiese vorbei bis zu den Kranichsteiner Seen zum Oberwaldhaus. Dort verlassen wir den Bach. Der Weg führt weiter zum Hofgut Oberfeld. Unterwegs erfahren wir einiges über den Bach und den Hochwasserschutz. Bitte eigene Rucksackverpflegung mitbringen!

Treffpunkt ist am Sonntag, 16. Oktober 2016 um 14:30 Uhr Ecke Hindemithstraße / Auwiesenweg in Darmstadt-Wixhausen.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.