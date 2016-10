Raub vor Diskothek – Festnahme und Untersuchungshaftbefehl

Am Samstagabend (08.10.2016) gegen 22.15 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei vor einer Darmstädter Diskothek in der Holzstraße gemeldet. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, wurde ein 19-jähriger Mann von zwei Männern festgehalten und vermutlich mit einer Glasflasche geschlagen. Der Geschädigte wurde in einem Krankenhaus versorgt. Zudem sollen ihm auch sein Smartphone und mehrere hundert Euro geraubt worden sein. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Tätern konnte eine Polizeistreife einen 28-jährigen Tatverdächtigen vor der Stadtbibliothek festnehmen. Da der mutmaßliche Täter erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt stellte zudem Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls beim Amtsgericht. Der Ermittlungsrichter gab dem Antrag am Sonntag statt und der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten zweiten Tatbeteiligten dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen