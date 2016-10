Verkehrsunfall mit Straßenbahn – Zeugen gesucht

Am Samstag (08.10.2016) gegen 01:37 Uhr ereignete sich in Griesheim an der Kreuzung Wilhelm-Leuschner-Straße/Freiligrathstraße ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand befuhr die Straßenbahnlinie 9 die Wilhelm-Leuschner-Straße von Darmstadt kommend in Richtung Griesheim. In Höhe Freiligrathstraße erfasste sie einen 21-jährigen Darmstädter, der seitlich am Gleisbett der Straßenbahnlinie gelegen hatte. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Die Straßenbahn war zum Vorfallszeitpunkt mit mehreren Fahrgästen besetzt, die bei Eintreffen der Streife bereits die Straßenbahn verlassen hatten. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Pst. Griesheim, 06155/8385-0 oder dem 2. Polizeirevier 06151/9693710 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen