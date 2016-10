UNTERWEGS – Ausstellung der Künstlerin Karin Klomann im Café Margret der Emilia Seniorenresidenz

Flucht und Armut, Kampf ums Überleben, Hoffnung auf Frieden – das sind die Themen, die die Künstlerin Karin Klomann zurzeit sehr beschäftigen. Seit 2013 stellt sie mehrmals im Jahr ihre Arbeiten aus.

Die Ausstellung, die vom 12. Oktober 2016 bis zum 15. Januar 2017 in der Seniorenresidenz im Café Margret in der Emilstraße 1 in Darmstadt zu sehen ist, trägt den Titel UNTERWEGS und weist genau in diese Richtung.

Karin Klomann lebt und arbeitet in Frankenthal in der Pfalz. Nach Zeichen- und Keramikkursen in den 80er und 90er Jahren beschäftigt sie sich seit 2005 intensiv mit der Malerei.

Sie malt figürlich, abstrahiert, in Aquarell – Acryl- und Mischtechnik. Der Mensch steht bei Karin Klomann im Mittelpunkt.

Ihre Bilder sind themenbezogen, gesellschaftskritisch und politisch. Vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Leiterin einer Sprachfördergruppe für Migrantinnen entstanden viele Bilder. Internationalität, das Interesse an den Kulturen fremder Länder, die Kontakte zu den Frauen ihrer Gruppe, lieferten ihr die Ideen.

Ebenso beschäftigte sie das Thema zur Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft