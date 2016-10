BUND Darmstadt – Pflegeeinsatz am Krötenteich

Bald befinden sich unsere heimischen Amphibien – Frösche, Kröten, Unken, Molche und Salamander – in der Winterstarre, bevor sie sich nach dem Winter wieder auf den Weg zu ihren angestammten Laichgewässern machen. Die Lebensweise der wechselwarmen Tiere wird vorgestellt, notwendige Unterstützungs- und Schutzmaßnahmen erläutert und insbesondere die notwendigen Arbeiten, die bereits im Herbst das Laichgewässer und seine Umgebung auf den „Frühjahrsansturm“ vorbereiten, gezeigt.

Wer will, kann selbst dabei aktiv mithelfen. Werkzeuge und Arbeitshandschuhe sind vorhanden.

Bitte festes Schuhwerk und strapazierfähige Kleidung mitbringen, um Schilf zu schneiden, Mähgut zusammenzutragen und Gehölze am Ufer auszugraben.

Treffpunkt ist am Samstag, 8. Oktober 2016 um 13 Uhr die Einfahrt zur Sabine-Ball-Schule, Hilpertstraße 24 am Waldrand.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.