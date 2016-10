Straßenbahn entgleist

Gegen 12 Uhr entgleiste am Mittwoch (05.10.16) eine Straßenbahn im Kranichsteiner Neubaugebiet in Höhe der Haltestelle „Borsdorffstraße“. Die hinzugezogene Feuerwehr musste die Straßenbahn mit einem Kranwagen und technischem Gerät wieder in die Spur heben. Anschließend konnte die Straßenbahn mit einem Hilfsfahrwerk ins Depot geschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Bahnstrecke war bis 14 Uhr gesperrt. Die HEAG mobilo setzte zwischen den Haltestellen „Luisenplatz“ und „Kranichstein Bahnhof“ ersatzweise Busse und Taxen ein.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt & HEAG mobilo GmbH

Bild: Feuerwehr Darmstadt