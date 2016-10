Vorläufige Semesterzahlen der Hochschule Darmstadt

So viele junge Menschen wie noch nie zuvor studieren an der Hochschule Darmstadt (h_da). Für das Wintersemester 2016/17 sind aktuell (Stand: 29. September 2016) 15.945 Studierende eingeschrieben. Davon sind 10.301 Studenten und 5.644 Studentinnen. Im Jahr zuvor waren es um diese Zeit 15.582 Studierende, im Wintersemester 2014/15 15.058. Auf hohem Niveau nur leicht verändert ist die Zahl der neuen Studierenden, die sich in das erste Semester eines regulären Studiengangs eingeschrieben haben: 3.702 „Erstsemester“ (1. Fachsemester) sind es aktuell, im Wintersemester 2015/16 waren es zu einem vergleichbaren Zeitpunkt 3.849. Für das Wintersemester 2016/17 gingen insgesamt 22.224 Bewerbungen ein, ein Jahr zuvor waren es 24.347 Bewerbungen. Alle Angaben für das Wintersemester 2016/17 sind vorläufig, die endgültigen Zahlen liegen am 15. November vor.

Insgesamt haben Studierende an der Hochschule Darmstadt die Wahl zwischen 61 eigenständigen Studiengängen, davon werden 34 mit einem Bachelor abgeschlossen, 25 mit einem Master und 2 mit einem Diplom. Mit Blick auf die Nachfrage verzeichnete der Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit Plus – Migration und Globalisierung“ eine 54mal höhere Bewerberzahl als die zur Verfügung stehenden Plätze. 33mal höher war die Nachfrage für den Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie, gefolgt vom Bachelorstudiengang Soziale Arbeit (19mal höher).

Rein quantitativ betrachtet beginnt im Bachelorstudiengang Informatik mit gut 241 neuen Studierenden der größte Jahrgang unter den h_da-Studiengängen. 1.089 Absolventinnen und Absolventen verließen im Wintersemester 2015/16 die Hochschule Darmstadt, davon 679 in den MINT-Fächern (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-Technik).

Quelle: Hochschule Darmstadt