„Zwei Dichter. Zwei Welten.“: David Krause und Dennis Mizioch lesen im Literaturhaus

Zur nächsten Veranstaltung „Lesebühne“ am Mittwoch (5. Oktober 2016) um 19.30 Uhr im Literaturhaus, Kasinostraße 3, lesen David Krause (Köln) und Dennis Mizioch (Heidelberg) Gedichte. David Krause stellt sein neues Buch „Die Umschreibung des Flusses“ vor, das nun im Leipziger poetenladen-verlag erschienen ist. Auch Dennis Mizioch gehört zu den Entdeckungen in der neuen, jungen Lyrik. Beide Autoren gehören der Darmstädter Textwerkstatt an. Musikalische Begleitung des Abends durch Gudrun Lang-Eurisch (Kontrabass) und Matthias Schubert (Klavier). Kurt Drawert moderiert. Der Eintritt ist frei.