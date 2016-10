Zoo Vivarium: Vortrag über „Fledermäuse in Darmstadt“

Zum Thema „Fledermäuse in Darmstadt“ spricht Diplom-Biologe Dirk Diehl am Freitag (07.10.16) um 20 Uhr in der Zooschule des Darmstädter Tiergartens im Schnampelweg 5. Diehl ist Leiter des Naturkunde-Instituts in Babenhausen-Langstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) und informiert in seinem Vortrag über Fledermäuse, die auch in Darmstadt und Umgebung ihr Zuhause haben. Besucher werden über ihre Lebensweise, die sie bedrohenden Gefahren und damit einhergehend Fledermaus-Hilfen informiert. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.