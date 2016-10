Linie 5: Bauweichen werden umgebaut – Arbeiten verlaufen planmäßig

Im Bereich der Haltestelle „Siemensstraße“ tauscht die HEAG mobilo derzeit über eine Dauer von neun Wochen 330 Meter Gleise aus. Am kommenden Wochenende finden erneut Umbauarbeiten an den Bauweichen statt. Auf der kompletten Linie 5 fahren deshalb am Samstag (08.) und Sonntag (09.10.16) Busse statt Bahnen.

Ersatzhaltestelle „Siemensstraße“ in zentraler Lage

Die Haltestelle „Borsdorffstraße“ entfällt, die Haltestelle „Siemensstraße“ wird in die Jägertorstraße zwischen Ida-Seele-Weg und Elisabeth-Selbert-Straße verlegt. Aufgrund der zentralen Lage der Ersatzhaltestelle „Siemensstraße“ zwischen den regulären Straßenbahnhaltestellen wird diesmal kein Pendelbus zur Haltestelle „Borsdorffstraße“ eingesetzt. Alle Haltestellen von „Messplatz“ bis „Kranichstein Bahnhof“ befinden sich jeweils am Straßenrand.

Die Fahrradmitnahme und der Kauf von Fahrkarten sind in den Bussen des Ersatzverkehrs nicht möglich. Nach dem kommenden Wochenende werden am 5. und 6. November auf der Linie 5 nochmals Ersatzbusse fahren.

Die Haltestelle „Siemensstraße“ der Linien H und U befindet sich noch bis Mitte November in der Kranichsteiner Straße.

Bauarbeiten sind im Plan

Die Bauarbeiten verlaufen bisher planmäßig. Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits 150 Meter Gleise ausgetauscht. Sie werden nun durch Gleise mit höherer Stahlqualität ersetzt.

Haltestelle „Siemensstraße“ entfällt ab Montag wieder

Nach dem Umbau der Bauweichen gehen die Arbeiten weiter. Von 10. Oktober 2016 an fahren dann auf den Linien 4 und 5 wieder Straßenbahnen. Wegen des eingleisigen Betriebs muss die Haltestelle „Siemensstraße“ noch bis zum 4. November 2016 entfallen.

Die Bauarbeiten erfolgen montags bis samstags zwischen 6 und 20 Uhr. Der Umbau der Bauweichen erfolgt jeweils in Schichtarbeit, also auch nachts, von Freitagabend, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 6 Uhr.

Die geänderten Fahrpläne der Straßenbahnlinien 4 und 5 stehen auf der Internetseite der HEAG mobilo zum Download bereit.

Download: Fahrplan Linie 4 bis 4. November 2016 (PDF, 66 KB), Fahrplan Linie 5 bis 4. November 2016 (PDF, 196 KB), Fahrplan des Schienenersatzverkehrs der Linie 5 am 8. und 9. Oktober (PDF, 68 KB)

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH