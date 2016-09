Wer Spaß am Kochen hat und Lust hat neue Leute kennen zu lernen, der kann bei „Darmstadt kocht!“ mitmachen. Zu erleben sind drei Gänge kreuz und quer in Darmstadt. Gekocht wird in ausgelosten 2er Teams und jeder Gang wird in einer anderen Küche serviert (1 Gastgeber Team – 2 Gästeteams). Nachdem viele nette Leute kennengelernt wurden, ist direkt für ein Wiedersehen mit allen Gruppen bei einer After Dinner Party im Schlosskeller gesorgt. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldeschluss ist am 22. Oktober und am 27. Oktober 2016 ist es dann soweit!

Anmeldung kostenlos unter: www.darmstadtkocht.de