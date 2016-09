Im Rahmen der Ausstellung »CHIC! Mode im 17. Jahrhundert« findet am Mittwoch, den 28. September 2016, 18.30 Uhr, im Hessischen Landesmuseum der Vortrag » Kurfürstliche Gewänder und Modeaccessoires des 17. Jahrhunderts im Bestand der Dresdener Rüstkammer« von Charlotte von Bloh statt.

Die Dresdener Rüstkammer verfügt über einen einzigartigen Kostümbestand. Zahlreiche Gewänder aus dem Besitz des sächsischen Fürstenhauses haben sich dort erhalten, die meisten überaus prunkvoll und aufgrund besonderer Anlässe, beispielsweise der Krönung August des Starken, dort aufbewahrt. Der Vortrag von Charlotte von Bloh, Oberkonservatorin an der Dresdner Rüstkammer, stellt die textilen Objekte aus fürstlichem Besitz vor, die sich in Material und Verarbeitung deutlich von den bürgerlichen Kostümen unterscheiden, die in der Ausstellung gezeigt werden.

Der Vortrag ist kostenfrei, es gilt der Eintritt zur Sonderausstellung von 10, ermäßigt 6 Euro.