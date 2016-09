Volkshochschule Darmstadt: Englisch lernen für Schüler in den Herbstferien

Die Volkshochschule der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet erstmals in den hessischen Herbstferien (17. bis 29. Oktober 2016) spezielle Englischkurse für Schüler an. In der ersten Ferienwoche geht es los mit einem intensiven „Refresher“ für die 7. Klasse Gymnasium und einem für die gymnasiale Oberstufe (ab E-Phase). In der zweiten Ferienwoche wird neben den bereits genannten Kursen auch ein spezieller Grammatik „Refresher“ ab der 8. Klasse Gymnasium angeboten. Zusätzlich können in der ersten Woche Schüler ab der 8. Klasse Realschule sowie Berufsschüler, die ihr Englisch verbessern wollen, einen Kurs besuchen. Diese Kurse eignen sich besonders für Jugendliche, die bereits mit der ein oder anderen Wissenslücke zu kämpfen haben. Durch das Lernen in Kleingruppen ist es möglich, dass auf jeden Schüler einzeln eingegangen werden kann und so Unsicherheiten mit der englischen Sprache abgebaut werden können.

Weitere Informationen zu den Kursen gibt es online auf www.darmstadt.de/vhs oder telefonisch unter 06151/132786. Anmeldungen sind ab sofort über das Internet oder im VHS-Servicebüro im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, möglich.