Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen am Tag der Deutschen Einheit

Am Tag der Deutschen Einheit, Montag (3. Oktober 2016), sind das Museum Künstlerkolonie und der Museumsshop von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Zoo Vivarium, Schnampelweg 5, kann am 3. Oktober von 9 bis 18 Uhr besucht werden, die Kasse schließt um 17 Uhr. Das Nordbad und das Bezirksbad Bessungen bleiben am Tag der Deutschen Einheit geschlossen.