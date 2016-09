SV 98: Nächster Heimpunkt

Erneut haben die Lilien etwas Zählbares im Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor behalten – und wie: Der SV Darmstadt 98 trennte sich am Dienstagabend (20.09.16) nach einer wahnsinnigen Leistung von der TSG 1899 Hoffenheim 1:1 (0:0) und holte damit seinen vierten Saisonzähler. Kramaric hatte die TSG in Führung geschossen (46.), Denys Oliinyk glich wenige Momente vor dem Abpfiff aus. Zum ausführlichen Spielbericht…