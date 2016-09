Tresor aufgeschweißt

In der Darmstädter Fußgängerzone in der Ernst-Ludwig-Straße wurde am Sonntagvormittag durch eine Passantin eine teilweise offenstehende Eingangstür eines Schuhgeschäfts entdeckt. Wie die Polizei feststellen musste, waren bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Sonntag (18.09.2016) in das Geschäft gelangt. Hier schweißten sie einen Tresor auf und entwendeten Geld und eine Digitalkamera. Zudem entleerten sie zwei Feuerlöscher. Die Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06151/969 0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen