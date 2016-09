SV 98: Überraschung ausgeblieben

Keine weitere Überraschung am Samstagnachmittag (17.09.16) in Dortmund: Nachdem die Lilien dem BVB in der vergangenen Saison noch ein 2:2 abgetrotzt hatten, verloren sie diesmal klar mit 0:6 (0:1). Eine Woche nach dem Derbysieg kommen damit keine weiteren Zähler hinzu, der SV Darmstadt 98 geht mit soliden drei Punkten auf dem Konto in das Dienstagsspiel gegen die TSG Hoffenheim. Zum ausführlichen Spielbericht…