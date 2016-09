Wissenschaftsstadt Darmstadt baut Gehweg Bessunger Straße/Niederstraße aus

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt erweitert im Rahmen des Ausbaus der Hauptrouten-Fußwege ab Montag (26. September 2016) den Gehweg Bessunger Straße 29 / Niederstraße. Dazu werden in diesem Bereich komplett neue Betonplatten verlegt und es erfolgt eine anteilige Bordstein- sowie Rinnenerneuerung. Die Baumaßnahmen dauern bis voraussichtlich Freitag (14. Oktober 2016). Während den Arbeiten werden die Fußgänger an der Baustelle vorbeigeführt. Für die Anwohner ist das Befahren der Grundstücke in dieser Zeit innerhalb der Bessunger Straße 29 / Niederstraße nicht durchgängig möglich. Genauere Informationen werden den Anwohnern mitgeteilt. Der Straßenbahnbetrieb der Linie 3 ist nicht eingeschränkt. Die Gesamtkosten der Bauarbeiten belaufen sich auf rund 26.000 Euro.