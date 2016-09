Verkaufsstand des Arbeitskreises „Menschen für Menschen“ beim Weltkindertag

Der Darmstädter Arbeitskreis „Menschen für Menschen“ beteiligt sich mit einem Stand am Weltkindertag in der Innenstadt und wird dazu am Sonntag (18. September 2016) von 11 Uhr bis 18 Uhr auf dem Marktplatz an einen Verkaufsstand selbstgemachte Waffeln anbieten. Der Gesamterlös aus dem Verkauf kommt der Karlheinz-Böhm-Stiftung „Menschen für Menschen“ zugute. Zudem informiert die Hilfsorganisation am Stand über ihre Arbeit.