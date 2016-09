Staatstheater feiert Saisoneröffnung im Großen Haus

Die Saisoneröffnung des Staatstheaters Darmstadt am Sonntag, 18. September wird wegen der unbeständigen Wettervorhersage im Großen Haus gefeiert. Das Konzert findet um 16.00 Uhr und um 17.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei! Das Haus öffnet um 15.00 Uhr. Besucherinnen und Besucher erhalten Zählkarten am Haupteingang, so lange der Vorrat reicht.