Spaziergang mit Yogaelementen: Natur achtsam erkunden

Die Natur auf neue Weise erkunden – mit Achtsamkeitsübungen und Elementen aus dem Yoga. Darum geht es bei einem zweistündigen Spaziergang am kommenden Sonntag, 18. September 2016, zu dem der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Volkshochschule Darmstadt einladen.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Borsdorffstraße der Linie 5 in Kranichstein. Von dort führt Hanna Wittstadt von der Yogaschule yoga.grün vorbei an Einrichtungen zum Eidechsenschutz und den Internationalen Gärten in den wertvollen Kranichsteiner Forst, in dem es neben vielen Pflanzen und Tieren auch Plätze der Waldkindergärten zu entdecken gibt.

Mitmachen ist kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Spenden gehen an den BUND Darmstadt.

Mehr Infos: www.bund-darmstadt.de.