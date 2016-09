Infoveranstaltung: Biologische Vielfalt – was ist das?

Das Sterben von Tier- und Pflanzenarten in ihrer genetischen Vielfalt und das Schrumpfen von Lebensräumen nimmt in unserer Kulturlandschaft ständig zu. Über „Biologische Vielfalt“ wird folglich viel geschrieben, auch die Stadtverordneten beschlossen 2014 ein Maßnahmenprogramm, um die Biologische Vielfalt in Darmstadt zu unterstützen und das Verschwinden von Arten zu stoppen.

Was ist biologische Vielfalt, was kann wer tun, was ist notwendig – all diese Fragen werden in einem Vortrag für alle Interessierten am Dienstag, 20. September 2016 um 19 Uhr im Justus-Liebig-Haus, Eingang Volkshochschule, Große Bachgasse 2 im Raum 22 von Mitautoren des Programms erläutert und erklärt.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.