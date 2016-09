IHK Darmstadt veranstaltet Infoabend Weiterbildung

Regelmäßig organisiert die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar einen Infoabend zum Thema Weiterbildung. Dieser soll alle Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderungen in der Region vorstellen. „Wir laden alle Weiterbildungsinteressierten ein, sich einen Überblick zu verschaffen. Wir beraten absolut individuell und geben dabei Hilfestellung bei der Suche nach einem passenden Lehrgang oder Seminar sowie Förderungsmöglichkeiten“, sagt Hans-Heinrich Benda, Leiter des Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung bei der IHK. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Mitarbeiterinnen aus dem Team Weiterbildung stellen an dem Abend die beruflichen Chancen vor, die sich aus einer abgeschlossenen Weiterbildung ergeben können. Ergänzend präsentieren sie einzelne Lehrangebote detailliert. Darüber hinaus beleuchten sie die Entwicklungschancen in den verschiedenen Berufssparten und Branchen und beantworten Fragen nach Fördermöglichkeiten und steuerlichen Vorteilen. Im Anschluss kann sich jeder Teilnehmer persönlich in einem individuellen Gespräch beraten lassen.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Privatpersonen, die sich beruflich entwickeln möchten als auch an Unternehmer, die passende Angebote für ihre Mitarbeiter suchen. Auch Fachkräfte, die gerne eine Weiterbildung absolvieren würden, sich aber wegen der Dauer und der Finanzierung noch unsicher sind, lädt die IHK Darmstadt ausdrücklich zum Infoabend ein. Ebenso wie Auszubildende, die Prüfungsvorbereitungsseminare suchen oder bereits die nächsten Karriere-Schritte planen.

Information:

Infoabend Weiterbildung am Freitag, 23. September 2016, ab 16 Uhr in der IHK Darmstadt, Raum S4, Rheinstraße 89, Darmstadt