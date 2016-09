Die Auserwählte in den USA: Virginia Tech wird zweiter Strategischer Partner der TU – nach der Tongji Universität

Die Virginia Tech ist nunmehr offiziell „Strategischer Partner“ der TU Darmstadt: In einem feierlichen Rahmen unterzeichneten TU-Präsident Professor Hans Jürgen Prömel und Professor Timothy Sands, Präsident von Virginia Polytechnic Institute and State University (kurz: Virginia Tech), in Blacksburg, Virginia, eine entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen beiden Institutionen.

Die US-amerikanische Universität gehört zu den führenden Forschungsuniversitäten des Landes im Ingenieurwesen und in den Naturwissenschaften. „Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir die seit vielen Jahren bestehende lebendige Partnerschaft mit Virginia Tech am heutigen Tag durch eine neue Vereinbarung auf ein noch breiteres Fundament stellen und weiter ausbauen können“, bekannte Professor Prömel. „Eine fokussierte und vertiefende Kooperation wird unseren beiden Universitäten helfen, auch in Zukunft innovativ zu arbeiten, Synergien herzustellen und unsere weltweiten Positionen als forschungsstarke Universitäten zu festigen.“

Präsident Prömel wurde bei seiner Reise von einer Delegation aus Vertreterinnen und Vertretern von Fachbereichen und der Zentralverwaltung der TU begleitet. Bereits im Vorfeld des Vertragsabschlusses hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Virginia Tech und der TU Darmstadt im Juni in Darmstadt im Rahmen eines Matchmaking-Workshops gemeinsame Ideen für die zukünftige Zusammenarbeit zahlreicher Fachbereiche entwickelt.

Die Unterzeichnung des Vertrages markiert einen Meilenstein der seit dem Jahr 2000 bestehenden Partnerschaft zwischen TU Darmstadt und Virginia Tech. Neben zahlreichen gemeinsamen Forschungsprojekten mit einem Förderumfang von bislang mehr als fünf Millionen US-Dollar haben beide Universitäten bis heute eine Fülle an gemeinsamen Projekten und Programmen in Studium und Lehre realisiert. Dazu zählen ein regelmäßiger Austausch von Studierenden und Lehrenden, attraktive Sommerschulen sowie Doppelabschlussprogramme im Bachelor- und zukünftig auch im Master-Bereich.

Mit dem Ausbau dieser Kooperation unterhält die TU Darmstadt neben der seit 2012 mit der Tongji Universität in Shanghai bestehenden nun eine zweite bilaterale Strategische Partnerschaft. Für die Zukunft strebt die TU Darmstadt die Entwicklung einiger weiterer ausgewählter Strategischer Partner an.

Hintergrund:

Strategische Partnerschaften der TU Darmstadt

In ihrer Internationalisierungsstrategie hat die TU Darmstadt das klare Ziel formuliert, mit einer kleinen Anzahl ausgewählter Universitäten strategische Partnerschaften zu entwickeln und so ihr internationales Profil, ihre Sichtbarkeit und Reputation zu stärken. Eine solche Partnerschaft zeichnet sich neben der wissenschaftlichen Exzellenz durch passfähige und komplementäre Profile aus und basiert auf einer breiten, langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit, die sich über mehrere Fachbereiche erstreckt und verschiedene Ebenen der Zusammenarbeit – von Studierenden über die Professoren und Professorinnen und die Verwaltung bis zur Universitätsleitung – umfasst. Ziel ist es, die Aktivitäten innerhalb der Hochschule strategisch zu bündeln sowie interdisziplinäre Aktivitäten in Forschung, Lehre und Services zu strukturieren, zu institutionalisieren und zu internationalisieren.

Quelle: TU Darmstadt