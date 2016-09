Pfungstadt: Viele Einsätze während der Kerb – Polizei bis in die Morgenstunden im Dauereinsatz

Außergewöhnlich viele Einsätze verzeichnete die Polizeistation Pfungstadt über das Kerbwochenende (09.09.-11.09.2016). Zahlreiche Schlägerei und damit verbundene Körperverletzungen aber auch Straßenraubdelikte zur späteren Stunde forderten die Beamten über das gesamte Wochenende. Diese waren ab den späten Abendstunden nahezu im Dauereinsatz. Das schöne Wetter und übermäßiger Alkoholkonsum von den meist jüngeren Beteiligten dürfte hierbei eine große Rolle gespielt haben.

Mindestens 10 Anzeigen wegen Körperverletzung, 2 Anzeigen wegen Straßenraubes, bei denen ein Täter festgenommen werden konnte, sieben Anzeigen wegen beschädigten Autos in der Karl-Marx-Straße, mindesten ein Diebstahl von einem Weinfass sowie zahlreiche Einsätze bei denen ernsthafte Auseinandersetzungen bereits geschlichtet werden konnten, bevor es Verletzte gab, so die vorläufigen Bilanz am Montag. Hinzu kamen noch zahlreiche Beschwerden wegen Ruhestörungen.

In der Nacht zum Sonntag (11.09.2016) soll es zudem zu einer größeren Schlägerei auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eberstädter Straße gekommen sein. Gegen Mitternacht wurde der Polizei gemeldet, dass sich 40 bis 50 Personen dort mit Eisenstangen schlagen sollen. Beim Eintreffen der Streifen löste sich die Ansammlung sofort auf. Im Rahmen der Fahndung konnten sechs Personen vorläufig festgenommen werden, die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollten. Einer war leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um eine abgesprochene Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen aus Eberstadt und Pfungstadt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen