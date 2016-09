Der SV 98 ist Derbysieger

Der perfekte Einstand für das umgetaufte Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor: Die Lilien haben das Hessen-Derby am Samstagnachmittag (10.09.16) mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Sandro Sirigu (90.) sorgte mit seinem späten Treffer gegen Eintracht Frankfurt für eine rauschende blau-weiße Party beim Abpfiff. Durch den prestigeträchtigen Heimerfolg hat der SV Darmstadt 98 bereits am zweiten Spieltag den ersten Dreier gesammelt. Zum ausführlichen Spielbericht…