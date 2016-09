Linien 4 und 5: Haltestelle „Siemensstraße“ entfällt – Haltepunkte der Linien H und U verlegt

Wegen der Gleiserneuerung in der Siemensstraße entfällt auf den Linien 4 und 5 von Montag (12.09.) bis zum 4. November 2016 die Haltestelle „Siemensstraße“. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen „Borsdorffstraße“ oder „Gruberstraße“ auszuweichen. Zudem fahren die Straßenbahnen an den Haltestellen „Kranichstein Bahnhof“ bis „Gruberstraße“ drei Minuten früher ab als gewohnt.Die Haltepunkte der Linien H und U der Haltestelle „Siemensstraße“ werden in die Kranichsteiner Straße verlegt.

Die geänderten Fahrpläne der Straßenbahnlinien 4 und 5 sowie der Buslinien H und U stehen unter www.heagmobilo.de zum Download bereit.