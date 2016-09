Hochsommerliche Wetterlage – Wissenschaftsstadt Darmstadt verlängert Öffnungszeiten im DSW-Freibad

Aufgrund der späten, hochsommerlichen Wetterlage verlängert die Wissenschaftsstadt Darmstadt die Sommer-Öffnungszeiten im DSW-Freibad. So geht das beheizte Bad nicht wie zunächst geplant bereits am kommenden Sonntag (11.09.) in die Winterpause sondern bleibt bis einschließlich Sonntag (18.09.16) für die Badegäste geöffnet.

Bürgermeister und Sportdezernent Rafael Reißer erläutert die Entscheidung: „Durch die auch für die nächste Woche prognostizierte gute sommerliche und recht stabile Wetterlage ergibt sich für uns die Möglichkeit, das DSW-Freibad für die Badegäste noch eine Woche länger als zunächst geplant geöffnet zu lassen. Damit ermöglichen wir den Bürgerinnen und Bürgern eine Verlängerung ihrer Freizeitaktivitäten in unserem zentralen Freibad. Ich hoffe, dass möglichst viele Gäste dieses Angebot annehmen“, so Reißer.

Das Schwimmen für die Öffentlichkeit ist an den Schultagen vormittags parallel zum Schulschwimmen bis 13 Uhr im Hallenbad möglich. Anschließend findet der Wechsel ins DSW-Freibad statt, dann können Sonnenhungrige unter freiem Himmel weiterschwimmen. Aufgrund eines Betriebsausfluges ist am Freitag (16.09.16) das öffentliche Schwimmen nur bis 12 Uhr im Hallenbad möglich. Aufgrund der Anpassung ergeben sich in der kommenden Woche folgende Öffnungszeiten:

Nordbad

DSW-Freibad

Montag, 12. September 2016 8:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 20:00 Uhr

Dienstag, 13. September 2016 7:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 20:00 Uhr

Mittwoch, 14. September 2016 9:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 20:00 Uhr

Donnerstag, 15. September 2016 7:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 20:00 Uhr

Freitag, 16. September 2016 8:00 bis 12:00 Uhr / nachmittags geschlossen (Betriebsausflug Sportamt/Eigenbetrieb Bäder)

Samstag, 17. September 2016 9:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag, 18. September 2016 9:00 bis 20:00 Uhr

Ab dem 19. September 2016 gelten dann auch für das Nordbad die Öffnungszeiten für die Wintersaison.