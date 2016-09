Bildvortrag: „Israel – Wer bist Du?“

Israel, ein für viele immer noch unbekanntes Land. Der Bildvortrag am Mittwoch (14. September 2016) um 20 Uhr im Saal 7 des Gebäudes der Volkshochschule, Holzstraße 7 (gegenüber dem Justus-Liebig-Haus), will die ganze gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt Israels zeigen: Von der Gründung 1948 bis hin zu einem Zukunftsausblick ins Jahr 2018, wenn es sein 70-jähriges Bestehen feiern wird. Referentin an diesem Abend ist Katrin Sietz. Sie ist intime Kennerin und Fotografin des Landes, die Israel dank zahlreicher Reisen wie ihre Westentasche kennt. Begleitet wird die Veranstaltung von Musik und kulinarischen Köstlichkeiten des Landes. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt fünf Euro, um eine Online-Anmeldung auf www.darmstadt.de/vhs unter der Kursnummer 102.15 wird gebeten.