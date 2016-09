Gefahrguteinsatz in Eberstadt

Am Sonntagabend (04.09.2016) um 17:19 Uhr wurde die Feuerwehr Darmstadt in die Kurt-Schuhmacher-Straße nach Eberstadt alarmiert. Aus Unwissenheit hatte ein Bewohner drei Gläser mit einem Gefahrstoff in einer Mülltonne entsorgt. Die alarmierte Polizei verständigte daraufhin die Feuerwehr, worauf ein Großaufgebot von Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Eberstadt zur Einsatzstelle geschickt wurde. Durch Messungen konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Verbindung handelt, die in Verbindung mit Wasser Blausäure bildet. Der Müllcontainer wurde durch die Feuerwehr verschlossen und auf das Betriebsgelände der HEAG gebracht. Dort wurde der Stoff durch die Feuerwehr umgefüllt und durch eine Spezialfirma entsorgt. Während dem Einsatz waren 21 Einsatzkräfte mit 8 Fahrzeugen vor Ort. Gegen 22:30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Eine Gefährdung für Anwohner bestand zu keiner Zeit.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt