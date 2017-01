Das Sammeln und Erforschen von Messel Fossilien sowie deren Aufarbeitung für die Präsentation in der Öffentlichkeit hat am Hessischen Landesmuseum Darmstadt eine lange Tradition. Die Bestände reichen von Krokodilresten (Diplocynodon darwini), die 1875 als allererste Fossilien in der Grube gefunden worden waren, über die weltberühmten Urpferdchen (Eurohippus messelensis, Propalaeotherium hassiacum), bis hin zu aufsehenerregenden Unikaten wie dem Ameisenbären (Eurotamandua jorersi), dem Urtapir (Hyrachyus minimus) oder dem Scheinraubtier (Lesmesodon behnkeae). 1966 und 1967 führte das HLMD die ersten planmäßigen wissenschaftlichen Messel-Grabungen durch, die bis heute hin fortgesetzt werden. [Weiter…]

Wie in jedem Jahr können Darmstädter Bürgerinnen und Bürger ihre ausgedienten Weihnachtsbäume (keine Plastikbäume) an zahlreichen Sammelstellen im Stadtgebiet ablegen. Von dort entsorgt sie der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD), der die Sammelplätze vom 09. bis zum 27. Januar 2017 regelmäßig anfährt. Da die Bäume auf der Darmstädter Kompostanlage verarbeitet werden, müssen sie restlos von Weihnachtsschmuck befreit sein. Bleilametta kann an der Recyclingstation des EAD, Sensfelderweg 33, 64295 Darmstadt, dienstags bis freitags von 10 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 9 Uhr bis 14 Uhr kostenfrei abgegeben werden.

Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch zeigt sich von der Sinnhaftigkeit der Lichtwiesenbahn überzeugt: „Die Wissenschaftsstadt Darmstadt sieht in der geplanten Lichtwiesenbahn zuallererst eine Möglichkeit, den Öffentlichen Personennahverkehr in Darmstadt insgesamt zu stärken. Gerade Straßenbahnlinien dürfen in ihrer Bedeutung nie nur für sich betrachtet werden, sie sind stets in ihrer Netzwirkung zu sehen. Das heißt, Darmstadt bekommt nicht nur eine 1,3 Kilometer lange Neubaustrecke, sondern eine neue Direktverbindung vom Hauptbahnhof durch die Stadtmitte zum Außencampus der Technischen Universität. [Weiter…]

Ab sofort die die Tickets für die „Kreppel-Tour“ mit dem Datterich-Express zur Fastnachtszeit erhältlich. So können „Kreppel-Touren“ auch noch zu Weihnachten verschenkt werden.Die Fahrten mit frischen Kreppeln, Kaffee und Sekt finden rund um Fastnacht am 21., 23. und 28. Februar 2017 statt. Die etwa einstündigen Fahrten beginnen und enden an der Haltestelle „Kongresszentrum“. [Weiter…]

Das Jahr beginnt mit der Weiterführung der im Dezember 2016 eröffneten Ausstellung „Tony Cragg. Unnatural Selection“. Tony Cragg ist einer der bedeutendsten internationalen Bildhauer der Gegenwart. Der in Wuppertal lebende britische Künstler präsentiert 20 Skulpturen der letzten Jahre im architektonisch eindrucksvollen Großen Saal. Diese stehen im Dialog mit seiner privaten über viele Jahrzehnte entstandene Mineralien- und Fossiliensammlung. Eine Auswahl aus dieser Sammlung wird erstmals in der Ausstellungsgeschichte des Künstlers gezeigt. [Weiter…]

Lesung mit Alex Dreppec

Am 12. Januar 2017 um 19 Uhr 30 liest Alex Dreppec aus dem Buch Tanze mit Raketenschuhen für die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken im Künstlerhaus Ziegelhütte, Kranichsteiner Str. 110, 64289 Darmstadt im Rahmen der Reihe Der literarische Abend. Der Eintritt beträgt 5 Euro. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Kultur

„Klimaschutz in und um Darmstadt“ – Ringvorlesung an der h_da – Das Programm im Januar

Klimaschutz und Nachhaltigkeit lassen sich aus einer wirtschaftlichen und ökologischen sowie kulturellen und sozialen Perspektive betrachten. Im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung „Herausforderung Nachhaltige Entwicklung: Klimaschutz in und um Darmstadt“ beleuchten Fachleute aus Wissenschaft und Praxis in kurzen Vorträgen Klimaschutzaspekte und stellen den regionalen Bezug her. In der anschließenden Diskussion können sich auch Interessierte aus der Region beteiligen. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Wissenschaft

Ausgang der Wahlen: USA wichtigster Handelspartner für Südhessen – IHK Darmstadt fürchtet Handelskonflikte

Die USA sind mit Abstand der wichtigste Handelspartner der hessischen Wirtschaft. Nach dem Ausgang der Wahl mache ich mir Sorgen, wie sich diese Beziehungen in den nächsten Jahren entwickeln werden“, sagt Dr. Uwe Vetterlein, Hauptgeschäftsführer der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Wirtschaft

Brand in Hochhaus geht glimpflich aus

Am frühen Samstagmorgen (31.12.2016) kam es in einem Hochhaus in Darmstadt-Eberstadt zu einem Brand in einem Abstellraum. Um kurz nach 02:00 Uhr meldeten Bewohner im 10. OG des Hauses in der Stresemannstraße starke Rauchentwicklung. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Darmstadt, unterstützt von der Feuerwehr Eberstadt, lokalisierte in einem Abstellraum direkt unter dem Dach des Hochhauses den Brand. In dem Bereich waren alte Elektrogeräte und Kleinmöbel abgestellt. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Polizei

Lilien: Kein erfolgreicher Jahresabschluss

45 Minuten lang schielte der SV Darmstadt 98 am Mittwochabend (21.12.16) in Berlin auf etwas Zählbares, kam in Durchgang eins zu besten Chancen – doch nach einer bitteren zweiten Hälfte hatte auch das letzte Spiel 2016 keine Punkte parat: Mit einem 0:2 (0:0) bei Hertha BSC haben sich die Lilien in die Winterpause verabschiedet. Zum ausführlichen Spielbericht…

Aus der Rubrik: Sport

Dokumentarfilm über den jüdischen Widerstand in Litauen

Am Sonntag, 15. Januar 2017 wird der Dokumentarfilm „Liza ruft!“ gezeigt. Es geht um den jüdischen Widerstand in Litauen gegen die deutsche Besatzung 1941-1944 und die Vernichtung der litauischen Juden. Einer der Filmemacher ist anwesend. Der Film erzählt in Gesprächen mit Fanja Brancovskaja und einigen ihrer Weggefährten die von ihnen als Mitkämpfer erlebte Geschichte des jüdischen Widerstands und den bis heute anhaltenden Kampf gegen Vergessen und Verschweigen, den sich diese bewundernswerte, heute über 90-jährige Frau zur Lebensaufgabe gemacht hat. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Veranstaltung

Wissenschaftsstadt Darmstadt schreibt „Preis für Gesicht zeigen!“ aus

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt schreibt auch 2017 wieder ihren „Preis für Gesicht zeigen!” aus. Darmstädter Bürgerinnen und Bürger werden ausgezeichnet, die sich demokratiefeindlichen Entwicklungen entschieden entgegenstellen und sich in einem besonderen Maße gegen Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus, Antiziganismus oder andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit engagieren. Der Preis wird auf Initiative der Arbeitsgruppe Aktion Weltoffenes Darmstadt im Rahmen einer Feierstunde mit einer Geldzuwendung von 2000 Euro und einer Urkunde verliehen. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Pressemitteilung