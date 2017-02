Der Wahlausschuss der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung vom Freitag (20.01.17) über die Zulassung der bis zur Frist am 9. Januar eingereichten Kandidatenvorschläge zur Oberbürgermeisterwahl am 19. März 2017 entschieden. [Weiter…]

Insgesamt sind im vergangenen Jahr in der Wissenschaftsstadt Darmstadt 803 Ehen und 15 Lebenspartnerschaften geschlossen worden – 818 Lebensbündnisse also, der höchste Wert seit 2007. In 392 Fällen wurde der Hochzeitsturm als Ort der Zeremonie gewählt, 38 Mal war es die Dianaburg im Wald zwischen Arheilgen und Kranichstein. [Weiter…]

Mehr Verkehrssicherheit und eine spürbare Lärmreduzierung: Von der Einführung einer Tempo-30 Streckenbeschilderung in der Hügelstraße erhofft sich die Wissenschaftsstadt Darmstadt positive Effekte für den prominenten Straßenabschnitt mitten in der Darmstädter Innenstadt. Am Montag (23.01.17) stellte Oberbürgermeister Jochen Partsch vor Ort die Maßnahme vor. Die neue Geschwindigkeitsregelung gilt ab sofort vom Ausgang des City-Tunnels bis zur Kreuzung Hügelstraße / Karlstraße zunächst für ein Jahr. Danach wird es eine Evaluierung geben. Die Kosten für die Maßnahme (Installation der Verkehrszeichen) betragen rund 2500 Euro. [Weiter…]

Damit die Stadt auch im kommenden Frühling in satten Farben erstrahlt, hat das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt noch mehr Blumenzwiebeln gepflanzt, als in den vergangenen Jahren. Insgesamt 143.000 Zwiebeln haben die Gärtnerinnen und Gärtner des Grünflächenamtes, allen voran die Ausbildungskolonne, in den vergangenen Wochen an vielen Stellen im Stadtgebiet unter die Erde gebracht. [Weiter…]

Public Management: Infoabend zu neuem Studiengang an der h_da

Im Anfang April 2017 beginnenden Sommersemester startet an der Hochschule Darmstadt (h_da) der neue Bachelor-Studiengang Public Management. Er bereitet auf gehobene Führungstätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen öffentlicher Verwaltungen und weiterer Non-Profit-Organisationen vor. Der Studiengang wird auch in einer berufsbegleitenden Variante für Verwaltungsfachwirte angeboten, die eine Fortbildung des Hessischen Verwaltungsschulverbands (HVSV) absolviert haben. [Weiter…]

Landesprojekt „Wirtschaft integriert“ bringt auch in Darmstadt geflüchtete Jugendliche erfolgreich in die Berufsausbildung

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat am Montag, 23. Januar 2017, bei einem Pressegespräch im Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft eine Zwischenbilanz des Landesprojekts „Wirtschaft integriert“ gezogen. Junge Geflüchtete und Migranten, die an diesem Projekt teilnehmen, haben dabei über ihre ersten Erfolge bei der Integration in die Berufsausbildung am Standort Darmstadt berichtet. Sieben junge Geflüchtete befinden sich hier bereits in einer betrieblichen Berufsausbildung und über 40 in einer betrieblichen Einstiegsqualifizierung als Vorstufe zu einer Berufsausbildung. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat dieses Projekt von Anfang an stark unterstützt, insbesondere bei der Klärung von ausländerrechtlichen Fragestellungen, und hat es immer wieder bei allen Gremien bekanntgemacht, so dass dieser Erfolg nun zustande kommen konnte. [Weiter…]

Hessisches Landeskriminalamt informiert – Hessenweite Aktion zum Safer Internet Day 2017

Die hessische Polizei und die Technische Universität Darmstadt führen am 7. Februar 2017 an verschiedenen Orten in Hessen kostenlose Informationsveranstaltungen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, sowie gezielt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kleinen und mittleren Unternehmen durch. Ziel der gemeinschaftlichen Aktion ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Gefahren im Internet zu sensibilisieren und so die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, Opfer einer Straftat im Internet zu werden. [Weiter…]

Lilien: Keine Zähler gegen Köln

Nach dem Punktgewinn gegen Mönchengladbach konnte der SV Darmstadt 98 am Samstagnachmittag (28.01.17) nicht nachlegen: Gegen den 1. FC Köln mussten sich die Lilien mit 1:6 (0:3) geschlagen geben. Zum ausführlichen Spielbericht…

Tanzdemo „One Billion Rising“ auf dem Ludwigsplatz

Sozialdezernentin Barbara Akdeniz lädt für Dienstag (14.02.17) zur jährlichen Tanzdemonstration „One Billion Rising“ gegen Gewalt an Frauen ein. Die Demonstration beginnt um 15 Uhr mit einer Generaltanzprobe auf dem Georg-Büchner-Platz mit anschließendem Zug zum Ludwigsplatz. Um 16 Uhr gibt es dann die offizielle Begrüßung durch Stadträtin Akdeniz. Anschließend startet die Tanzdemonstration auf dem Ludwigsplatz. Die Organisatorinnen rufen Mädchen, Jungen, Frauen und Männer weltweit dazu auf, sich zu erheben und zu tanzen. Dazu sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Trommeln und Transparente mitbringen. [Weiter…]

Neujahrsempfang der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hatte am Sonntag, 22. Januar 2017, bei ihrem Neujahrsempfang im Darmstadtium über sechshundert Bürgerinnen und Bürger, darunter Vertreter der Politik, von Vereinen, Institutionen und Unternehmen, zu Gast. [Weiter…]

