Damit die Stadt auch im kommenden Frühling in satten Farben erstrahlt, hat das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt noch mehr Blumenzwiebeln gepflanzt, als in den vergangenen Jahren. Insgesamt 143.000 Zwiebeln haben die Gärtnerinnen und Gärtner des Grünflächenamtes, allen voran die Ausbildungskolonne, in den vergangenen Wochen an vielen Stellen im Stadtgebiet unter die Erde gebracht. [Weiter…]