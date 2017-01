Im Herbst 2017 will das Darmstädter Verkehrsunternehmen HEAG mobilo erstmals zwei batteriebetriebene Elektrobusse in Betrieb nehmen. Beschafft werden die beiden Neufahrzeuge – ein 12 Meter langer Standardbus und ein 18 Meter langer Gelenkbus mit Übernachtladetechnik – im Rahmen einer Ausschreibung, die das Unternehmen kurz vor Weihnachten veröffentlicht hat. 2018 sollen dann die beiden Busse im Stadtgebiet Darmstadt und im Kreis Darmstadt-Dieburg auf den verschiedenen Linien getestet werden. [Weiter…]

Auch am Dienstag stehen HEAG-Busse und Straßenbahnen still Nachdem die Gewerkschaft Verdi angekündigt hat, die Streikmaßnahmen fortzusetzen, entfallen auch am Dienstag (17.01.17) der komplette Straßenbahnbetrieb sowie die HEAG-Buslinien in Darmstadt, in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße.

HEAG mobilo-Geschäftsführer Matthias Kalbfuss erklärt dazu: „Sobald die Gewerkschaft ihre Streikmaßnahmen beendet, werden wir den Linienbetrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen“. [Weiter…]

hobit 2017 Die 21.Hochschul- und Berufsinformationstage „hobit“ versprechen ertragreich zu werden: „Deine Plan-Tage. Hier wachsen Ideen“ ist das Motto der nächsten Veranstaltung, zu der vom 24. bis 26. Januar 2017 rund 20.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Damit die Ideen sprießen, setzt die „hobit“ unter anderem auf übersichtliche und anschauliche Präsentationen, informative Vorträge und Foren sowie eine überarbeitete Homepage zur Vorbereitung des hobit-Besuchs. 133 Messestände, 253 Vorträge – die 21. hobit bietet eine Fülle an Informationen. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern finden hier Beratung, Orientierung, Hilfe und Kontakte rund um die Studien- und Berufswahl. Experimente und Demonstrationen laden dazu ein, in mögliche künftige Berufsfelder hineinzuschnuppern. Zur Vorbereitung der „Plan-Tage“ gibt es auf der Webseite www.hobit.de bereits ausführliche Informationen zu den Ausstellern, die auf der hobit vor Ort sind. Das Planungs-Werkzeug „myhobit“ macht es Besucherinnen und Besuchern leicht, ihr eigenes Programm übersichtlich zusammenzustellen. [Weiter…]

Ausstellungsprogramm des Hessischen Landesmuseum Darmstadt für das Jahr 2017 Das Jahr beginnt mit der Weiterführung der im Dezember 2016 eröffneten Ausstellung „Tony Cragg. Unnatural Selection“. Tony Cragg ist einer der bedeutendsten internationalen Bildhauer der Gegenwart. Der in Wuppertal lebende britische Künstler präsentiert 20 Skulpturen der letzten Jahre im architektonisch eindrucksvollen Großen Saal. Diese stehen im Dialog mit seiner privaten über viele Jahrzehnte entstandene Mineralien- und Fossiliensammlung. Eine Auswahl aus dieser Sammlung wird erstmals in der Ausstellungsgeschichte des Künstlers gezeigt. [Weiter…]

Mit dem Datterich-Express im Februar auf „Kreppel-Tour“ Ab sofort die die Tickets für die „Kreppel-Tour“ mit dem Datterich-Express zur Fastnachtszeit erhältlich. So können „Kreppel-Touren“ auch noch zu Weihnachten verschenkt werden.Die Fahrten mit frischen Kreppeln, Kaffee und Sekt finden rund um Fastnacht am 21., 23. und 28. Februar 2017 statt. Die etwa einstündigen Fahrten beginnen und enden an der Haltestelle „Kongresszentrum“. [Weiter…]

Informationen zur Lichtwiesenbahn öffentlich Die Lichtwiesenbahn befindet sich derzeit im Planfeststellungsverfahren. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die HEAG mobilo planen, den Campus „Lichtwiese“ der Technischen Universität Darmstadt über eine 1,3 km lange Straßenbahntrasse mit der Innenstadt und dem Hauptbahnhof zu verbinden. Am 6. Dezember fand der Erörterungstermin statt, dort erfolgte die Abwägung der rund 120 eingegangenen Einwendungen. [Weiter…]