Der Wahlausschuss der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung vom Freitag (20.01.17) über die Zulassung der bis zur Frist am 9. Januar eingereichten Kandidatenvorschläge zur Oberbürgermeisterwahl am 19. März 2017 entschieden. [Weiter…]

Ab sofort die die Tickets für die „Kreppel-Tour“ mit dem Datterich-Express zur Fastnachtszeit erhältlich. So können „Kreppel-Touren“ auch noch zu Weihnachten verschenkt werden.Die Fahrten mit frischen Kreppeln, Kaffee und Sekt finden rund um Fastnacht am 21., 23. und 28. Februar 2017 statt. Die etwa einstündigen Fahrten beginnen und enden an der Haltestelle „Kongresszentrum“. [Weiter…]

Das Jahr beginnt mit der Weiterführung der im Dezember 2016 eröffneten Ausstellung „Tony Cragg. Unnatural Selection“. Tony Cragg ist einer der bedeutendsten internationalen Bildhauer der Gegenwart. Der in Wuppertal lebende britische Künstler präsentiert 20 Skulpturen der letzten Jahre im architektonisch eindrucksvollen Großen Saal. Diese stehen im Dialog mit seiner privaten über viele Jahrzehnte entstandene Mineralien- und Fossiliensammlung. Eine Auswahl aus dieser Sammlung wird erstmals in der Ausstellungsgeschichte des Künstlers gezeigt. [Weiter…]

133 Messestände, 253 Vorträge – die 21. hobit bietet eine Fülle an Informationen. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern finden hier Beratung, Orientierung, Hilfe und Kontakte rund um die Studien- und Berufswahl. Experimente und Demonstrationen laden dazu ein, in mögliche künftige Berufsfelder hineinzuschnuppern. Zur Vorbereitung der „Plan-Tage“ gibt es auf der Webseite www.hobit.de bereits ausführliche Informationen zu den Ausstellern, die auf der hobit vor Ort sind. Das Planungs-Werkzeug „myhobit“ macht es Besucherinnen und Besuchern leicht, ihr eigenes Programm übersichtlich zusammenzustellen. [Weiter…]

Uraufführung im Staatstheater Darmstadt

Lewis Carrolls bekannter Klassiker „Alice im Wunderland“ erzählt von einem Mädchen, das einem sprechenden Kaninchen in seinen Bau folgt und dort durch ein Loch ins Wunderland fällt. Dort trifft sie nicht nur allerlei seltsame Gestalten, auch gesellschaftliche Regeln und Konventionen sind auf den Kopf gestellt. So verliert das Mädchen die Orientierung und stellt selbst plötzlich alles in Frage. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Kultur

Bewerbungsfrist für Fernstudium Elektrotechnik bis 31. Januar verlängert

Berufstätige, die sich berufsbegleitend weiterqualifizieren möchten, können sich noch bis zum 31. Januar 2017 online für das Master-Fernstudium Elektrotechnik an der Hochschule Darmstadt (h_da) bewerben. Die h_da führt den Fernstudiengang in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durch, die nun die Anmeldefrist verlängert hat. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Wissenschaft

23-Jähriger geschlagen – Wer kann Hinweise geben?

Wegen Körperverletzung ermitteln die Beamten der Ermittlungsgruppe City, nachdem ein junger Mann am Samstagmittag (14.01.2017) auf dem Ludwigsplatz aus einer Dreiergruppe heraus geschlagen wurde. Nach ersten Ermittlungen sollen die Unbekannten den 23-Jährigen gegen 11.20 Uhr vor einem Fastfood Restaurant angesprochen haben. Im Verlauf des Gesprächs soll einer der Drei dem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Polizei

Lilien: Kein erfolgreicher Jahresabschluss

45 Minuten lang schielte der SV Darmstadt 98 am Mittwochabend (21.12.16) in Berlin auf etwas Zählbares, kam in Durchgang eins zu besten Chancen – doch nach einer bitteren zweiten Hälfte hatte auch das letzte Spiel 2016 keine Punkte parat: Mit einem 0:2 (0:0) bei Hertha BSC haben sich die Lilien in die Winterpause verabschiedet. Zum ausführlichen Spielbericht…

Aus der Rubrik: Sport

Nebel und Sternhaufen am Winterhimmel

Die Volkssternwarte Darmstadt e.V. lädt am 28.01.17., 20:00 Uhr zu einem Beobachtungsabend in das Observatorium auf der Ludwigshöhe ein. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Veranstaltung

Förderung des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutztem Wohneigentum

Das Land Hessen stellt für das Jahr 2017 erneut Fördermittel für den behindertengerechten Umbau von selbstgenutztem Wohneigentum zur Verfügung. „Die Förderung der Selbstständigkeit ist für Menschen mit Behinderung sehr wichtig. Durch kleine Umbauten kann oft sichergestellt werden, dass die Menschen bis ins hohe Alter und bei Behinderung solange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben können“, versichert Sozialdezernentin Barbara Akdeniz. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Pressemitteilung