Der Wahlausschuss der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung vom Freitag (20.01.17) über die Zulassung der bis zur Frist am 9. Januar eingereichten Kandidatenvorschläge zur Oberbürgermeisterwahl am 19. März 2017 entschieden. [Weiter…]

Ab sofort die die Tickets für die „Kreppel-Tour“ mit dem Datterich-Express zur Fastnachtszeit erhältlich. So können „Kreppel-Touren“ auch noch zu Weihnachten verschenkt werden.Die Fahrten mit frischen Kreppeln, Kaffee und Sekt finden rund um Fastnacht am 21., 23. und 28. Februar 2017 statt. Die etwa einstündigen Fahrten beginnen und enden an der Haltestelle „Kongresszentrum“. Abfahrt ist jeweils um 15.00, 16.30 und 18.00 Uhr. Die Tour-Tickets kosten inklusive Speisen und Getränke 14 Euro für Erwachsene und 12,50 Euro für Kinder. Auch alkoholfreie Getränke sind erhältlich. Die Tickets gibt es im Vorverkauf im Kundenzentrum der HEAG mobilo. [Weiter…]

Das Jahr beginnt mit der Weiterführung der im Dezember 2016 eröffneten Ausstellung „Tony Cragg. Unnatural Selection“. Tony Cragg ist einer der bedeutendsten internationalen Bildhauer der Gegenwart. Der in Wuppertal lebende britische Künstler präsentiert 20 Skulpturen der letzten Jahre im architektonisch eindrucksvollen Großen Saal. Diese stehen im Dialog mit seiner privaten über viele Jahrzehnte entstandene Mineralien- und Fossiliensammlung. Eine Auswahl aus dieser Sammlung wird erstmals in der Ausstellungsgeschichte des Künstlers gezeigt. [Weiter…]

133 Messestände, 253 Vorträge – die 21. hobit bietet eine Fülle an Informationen. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern finden hier Beratung, Orientierung, Hilfe und Kontakte rund um die Studien- und Berufswahl. Experimente und Demonstrationen laden dazu ein, in mögliche künftige Berufsfelder hineinzuschnuppern. Zur Vorbereitung der „Plan-Tage“ gibt es auf der Webseite www.hobit.de bereits ausführliche Informationen zu den Ausstellern, die auf der hobit vor Ort sind. Das Planungs-Werkzeug „myhobit“ macht es Besucherinnen und Besuchern leicht, ihr eigenes Programm übersichtlich zusammenzustellen. [Weiter…]

Mehr Verkehrssicherheit und eine spürbare Lärmreduzierung: Von der Einführung einer Tempo-30 Streckenbeschilderung in der Hügelstraße erhofft sich die Wissenschaftsstadt Darmstadt positive Effekte für den prominenten Straßenabschnitt mitten in der Darmstädter Innenstadt. Am Montag (23.01.17) stellte Oberbürgermeister Jochen Partsch vor Ort die Maßnahme vor. Die neue Geschwindigkeitsregelung gilt ab sofort vom Ausgang des City-Tunnels bis zur Kreuzung Hügelstraße / Karlstraße zunächst für ein Jahr. Danach wird es eine Evaluierung geben. Die Kosten für die Maßnahme (Installation der Verkehrszeichen) betragen rund 2500 Euro. [Weiter…]

Radio Darmstadt – Seit 20 Jahren DA

Radio Darmstadt feiert am 01. Februar 2017 sein 20-jähriges Dauersendejubiläum mit einem Tag der Offenen Tür, vielen Perlen aus dem Sendearchiv und jeder Menge Live-Musik. Bereits ab 7 Uhr morgens kann man den Sendenden bei der Gestaltung des Morgenmagazins über die Schulter schauen, weiter geht es danach mit vielen Interview-Gästen und vielen hörenswerten Beiträgen aus der vielfältigen Programm der letzten zwei Jahrzehnte von Radio Darmstadt. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Kultur

Rekordeinnahmen im Forschungswettbewerb – Die Drittmittelbilanz 2016 der TU Darmstadt

Die Technische Universität Darmstadt hat im vorigen Jahr 163,5 Millionen Euro an Drittmitteln eingenommen – so viel wie noch nie. Die Zuwendungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) stiegen im Vergleich zu 2015 um 11,6 Prozent, die EU-Mittel um 17,7 Prozent. TU-Präsident Professor Hans Jürgen Prömel nannte die Gesamthöhe „sehr beeindruckend“ und betonte die ausgewogene Herkunft der Mittel – je ein Viertel der Gesamteinnahmen kamen von der DFG, dem Bund und aus der Industrie. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Wissenschaft

Landesprojekt „Wirtschaft integriert“ bringt auch in Darmstadt geflüchtete Jugendliche erfolgreich in die Berufsausbildung

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat am Montag, 23. Januar 2017, bei einem Pressegespräch im Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft eine Zwischenbilanz des Landesprojekts „Wirtschaft integriert“ gezogen. Junge Geflüchtete und Migranten, die an diesem Projekt teilnehmen, haben dabei über ihre ersten Erfolge bei der Integration in die Berufsausbildung am Standort Darmstadt berichtet. Sieben junge Geflüchtete befinden sich hier bereits in einer betrieblichen Berufsausbildung und über 40 in einer betrieblichen Einstiegsqualifizierung als Vorstufe zu einer Berufsausbildung. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Wirtschaft

Kind bei Unfall mit Auto verletzt

Ein 43-jähriger Autofahrer erfasste am Dienstag (24.01.17) gegen 7.40 Uhr in Darmstadt einen 7-jährigen Jungen. Der Wagenlenker bog links von der Frankfurter Landstraße in die Untere Mühlstraße ein und fuhr den 7-Jährigen, der gerade an der dortigen Fußgängerampel die Fahrbahn überqueren wollte, mit seinem Fahrzeug an. Das Kind wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Aus der Rubrik: Polizei

Zusatzfahrten zu den Lilien am Samstag

Zum Heimspiel des SV Darmstadt 98 am Samstag (28.01.17) gegen den 1. FC Köln setzt die HEAG mobilo zusätzliche Straßenbahnen und Busse ein. Ab ca. 13 Uhr verkehren die Straßenbahnen zwischen „Berliner Allee“ und Böllenfalltor alle 7,5 Minuten. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Sport

Begrünung mit Efeu, Wildem Wein und Co. – Schadet der Bewuchs Wänden und Bäumen?

In Wäldern, Parks und Gärten sieht man immer wieder Bäume, die üppig mit Efeu (Hedera helix) bewachsen sind. Viele Menschen freuen sich an diesem ganzjährig lebendigen Grün, andere machen sich aber Sorgen, ob das dem Baum nicht auf Dauer schadet. Was ist dran an der Befürchtung, dass Efeu zum Baumkiller werden kann? Was muss man beachten bei Efeu und Wildem Wein an Wänden? [Weiter…]

Aus der Rubrik: Umwelt

Neujahrsempfang der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hatte am Sonntag, 22. Januar 2017, bei ihrem Neujahrsempfang im Darmstadtium über sechshundert Bürgerinnen und Bürger, darunter Vertreter der Politik, von Vereinen, Institutionen und Unternehmen, zu Gast. In seiner Neujahrsansprache betonte Oberbürgermeister Jochen Partsch vor allem die Chancen, die in Zuzug und Wachstum liegen, wie sie Darmstadt derzeit erlebt. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Pressemitteilung