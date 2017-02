Der Wahlausschuss der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung vom Freitag (20.01.17) über die Zulassung der bis zur Frist am 9. Januar eingereichten Kandidatenvorschläge zur Oberbürgermeisterwahl am 19. März 2017 entschieden. [Weiter…]

Das Jahr beginnt mit der Weiterführung der im Dezember 2016 eröffneten Ausstellung „Tony Cragg. Unnatural Selection“. Tony Cragg ist einer der bedeutendsten internationalen Bildhauer der Gegenwart. Der in Wuppertal lebende britische Künstler präsentiert 20 Skulpturen der letzten Jahre im architektonisch eindrucksvollen Großen Saal. Diese stehen im Dialog mit seiner privaten über viele Jahrzehnte entstandene Mineralien- und Fossiliensammlung. Eine Auswahl aus dieser Sammlung wird erstmals in der Ausstellungsgeschichte des Künstlers gezeigt. [Weiter…]

133 Messestände, 253 Vorträge – die 21. hobit bietet eine Fülle an Informationen. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern finden hier Beratung, Orientierung, Hilfe und Kontakte rund um die Studien- und Berufswahl. Experimente und Demonstrationen laden dazu ein, in mögliche künftige Berufsfelder hineinzuschnuppern. Zur Vorbereitung der „Plan-Tage“ gibt es auf der Webseite www.hobit.de bereits ausführliche Informationen zu den Ausstellern, die auf der hobit vor Ort sind. Das Planungs-Werkzeug „myhobit“ macht es Besucherinnen und Besuchern leicht, ihr eigenes Programm übersichtlich zusammenzustellen. [Weiter…]

Mehr Verkehrssicherheit und eine spürbare Lärmreduzierung: Von der Einführung einer Tempo-30 Streckenbeschilderung in der Hügelstraße erhofft sich die Wissenschaftsstadt Darmstadt positive Effekte für den prominenten Straßenabschnitt mitten in der Darmstädter Innenstadt. Am Montag (23.01.17) stellte Oberbürgermeister Jochen Partsch vor Ort die Maßnahme vor. Die neue Geschwindigkeitsregelung gilt ab sofort vom Ausgang des City-Tunnels bis zur Kreuzung Hügelstraße / Karlstraße zunächst für ein Jahr. Danach wird es eine Evaluierung geben. Die Kosten für die Maßnahme (Installation der Verkehrszeichen) betragen rund 2500 Euro. [Weiter…]

Damit die Stadt auch im kommenden Frühling in satten Farben erstrahlt, hat das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt noch mehr Blumenzwiebeln gepflanzt, als in den vergangenen Jahren. Insgesamt 143.000 Zwiebeln haben die Gärtnerinnen und Gärtner des Grünflächenamtes, allen voran die Ausbildungskolonne, in den vergangenen Wochen an vielen Stellen im Stadtgebiet unter die Erde gebracht. [Weiter…]

Lesebühne im Februar 2017 – Istanbul. Zwischenberichte.

Autorinnen und Autoren der Darmstädter Textwerkstatt 2016/2017 lesen am Mittwoch, 1. Februar 2017, um 19.30 Uhr, im Literaturhaus, Kasinostraße 3, aus dem gemeinsamen Buchprojekt „Istanbul. Zwischenberichte.“ [Weiter…]

Aus der Rubrik: Kultur

Nachhilfe fürs Ökosystem – Restauration stärkt Resilienz und Funktion von Bestäuber-Netzwerken

Das Entfernen exotischer Pflanzenarten wirkt tiefgreifender auf Ökosysteme als bisher bekannt. Bestäubungsprozesse werden produktiver, und das Pflanzen-Bestäuber-Netzwerk gewinnt nach kurzer Zeit an Robustheit. Das zeigt eine groß angelegte Feldstudie auf den Seychellen, die Forscher am Fachbereich Biologie der TU Darmstadt demnächst im Fachmagazin „Nature“ und soeben vorab online veröffentlichen. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Umwelt

Landesprojekt „Wirtschaft integriert“ bringt auch in Darmstadt geflüchtete Jugendliche erfolgreich in die Berufsausbildung

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat am Montag, 23. Januar 2017, bei einem Pressegespräch im Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft eine Zwischenbilanz des Landesprojekts „Wirtschaft integriert“ gezogen. Junge Geflüchtete und Migranten, die an diesem Projekt teilnehmen, haben dabei über ihre ersten Erfolge bei der Integration in die Berufsausbildung am Standort Darmstadt berichtet. Sieben junge Geflüchtete befinden sich hier bereits in einer betrieblichen Berufsausbildung und über 40 in einer betrieblichen Einstiegsqualifizierung als Vorstufe zu einer Berufsausbildung. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Wirtschaft

Durchsuchungen und Festnahme

In einem Ermittlungskomplex der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamts wegen des Verdachts der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung (§§ 129b Abs. 1, 129a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 StGB) und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (§ 89a StGB) haben Beamte des Hessischen Landeskriminalamts in den frühen Morgenstunden am 1. Februar 2017 insgesamt 54 Objekte Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen) in Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Darmstadt, Limburg, Wiesbaden, im Landkreis Offenbach, Landkreis Groß-Gerau, Landkreis Marburg-Biedenkopf und im Main-Taunus-Kreis durchsucht und einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Polizei

Lilien: Keine Zähler gegen Köln

Nach dem Punktgewinn gegen Mönchengladbach konnte der SV Darmstadt 98 am Samstagnachmittag (28.01.17) nicht nachlegen: Gegen den 1. FC Köln mussten sich die Lilien mit 1:6 (0:3) geschlagen geben. Zum ausführlichen Spielbericht…

Aus der Rubrik: Sport

Vortrag: „Dunkle Energie im Universum“

Das Universum dehnt sich aus – und zwar beschleunigt. Für diese überraschende Entdeckung wurde 2011 der Physiknobelpreis verliehen. Wie kann man die seit etwa vier Milliarden Jahre wirkende kosmische Beschleunigung beobachten? Und vor allem: Was treibt diese Beschleunigung an? Vorerst wird das unbekannte Treibmittel einfach „Dunkle Energie“ genannt. Es könnte aber auch die allgegenwärtige Vakuumenergie sein – also Energie aus dem Nichts. Der Vortrag findet am 11.02.17, 20:00 Uhr im Observatorium der Volkssternwarte Darmstadt e.V. auf der Ludwigshöhe statt. Referent: Prof. Dr. Bruno Deiss, Physikalischer Verein Frankfurt. Eintritt: 5 Euro, Anfahrtsbeschreibung unter www.vsda.de.

Aus der Rubrik: Veranstaltung

Neujahrsempfang der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hatte am Sonntag, 22. Januar 2017, bei ihrem Neujahrsempfang im Darmstadtium über sechshundert Bürgerinnen und Bürger, darunter Vertreter der Politik, von Vereinen, Institutionen und Unternehmen, zu Gast. [Weiter…]

Aus der Rubrik: Pressemitteilung